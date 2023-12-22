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Сейран Оганян: Власти Армении пытаются захватить местные органы и судебную систему

Сейран Оганян: Власти Армении пытаются захватить местные органы и судебную систему Власти делают все возможное, чтобы взять под контроль как органы местного самоуправления, так и судебную систему.
В регионе
22 декабря 2023 г. 02:51
Сейран Оганян: Власти Армении пытаются захватить местные органы и судебную систему

Власти Армении делают все возможное, чтобы взять под контроль как органы местного самоуправления, так и судебную систему.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал руководитель оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян.

"Мы не смогли консолидировать широкие слои общества для смены власти, поскольку в стране есть множество проблем. К примеру, под видом демократии скрываются большие проблемы именно с установлением демократии", - сказал он

Оппозиционный депутат отметил, что часть населения имеет серьезные социальные проблемы, другая часть пребывает в унынии.

"В условиях такого сегментирования необходимы рычаги для расширения воздействия в каждой сфере. Такие широкие рычаги имеют сегодня власти, и когда ты начинаешь бороться против этого – это очень сложно", - завершил Оганян.

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Версия на азербайджанском языке Seyran Ohanyan: “Ermənistan hakimiyyəti yerli orqanları və məhkəmə sistemini ələ keçirməyə çalışır”

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