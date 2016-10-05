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    Сейран Оганян переходит в оппозицию

    В Республиканской партии Армении (РПА) подтверждают, что Оганян обиделся на Сержа Саргсяна

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ После отставки Сейрана Оганяна с поста министра обороны Армении ведутся разговоры о его переходе в оппозиционное поле. Как сообщает Report, об этом пишет  армянская газета "Грапарак".

    В частности, по сведениям издания, муссируются слухи о том, что он возглавит партию "Шрджадардз", которую создает заместитель руководителя аппарата президента Армении Виктор Даллакян.

    В публикации отмечается, что подобное развитие в Республиканской партии Армении (РПА) считают невероятным, однако при этом подтверждают, что Оганян обиделся на Саргсяна.

    "При этом, несмотря на то, что Даллакян присутствовал на совещании у президента, в ходе которого сотрудникам был представлен новый глава аппарата президента, однако, по заверению его соратников, он, не задумываясь, выйдет против РПА, если Сейран Оганян даст свое согласие", - говорится в заметке.

    По сведениям газеты, бытует мнение о том, что партия "Шрджадардз" будет финансироваться из российских источников.

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