Сейран Оганян переходит в оппозицию

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ После отставки Сейрана Оганяна с поста министра обороны Армении ведутся разговоры о его переходе в оппозиционное поле. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

В частности, по сведениям издания, муссируются слухи о том, что он возглавит партию "Шрджадардз", которую создает заместитель руководителя аппарата президента Армении Виктор Даллакян.

В публикации отмечается, что подобное развитие в Республиканской партии Армении (РПА) считают невероятным, однако при этом подтверждают, что Оганян обиделся на Саргсяна.

"При этом, несмотря на то, что Даллакян присутствовал на совещании у президента, в ходе которого сотрудникам был представлен новый глава аппарата президента, однако, по заверению его соратников, он, не задумываясь, выйдет против РПА, если Сейран Оганян даст свое согласие", - говорится в заметке.

По сведениям газеты, бытует мнение о том, что партия "Шрджадардз" будет финансироваться из российских источников.