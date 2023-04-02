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Сейран Оганян: Пашинян поощрял "шестую колонну" в Армении

Сейран Оганян: Пашинян поощрял "шестую колонну" в Армении Если в стране есть "пятая колонна", то есть и шестая. Никол Пашинян на протяжении всего своего пути поощрял ее.
В регионе
2 апреля 2023 г. 17:59
Сейран Оганян: Пашинян поощрял шестую колонну в Армении

Если в стране есть "пятая колонна", то есть и шестая. Никол Пашинян на протяжении всего своего пути поощрял ее.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Он не стал комментировать заявление супруги премьер-министра Никола Пашиняна Анны Акопян о дезертирстве 11 тысяч человек в стране во время 44-дневной войны. Ссылаясь на заявление Пашиняна о "пятой колонне", он сказал, что правительство ничего не сделало для выявления и предотвращения предателей во время и после 44-дневной войны.

Бывший министр отметил, что власти должны провести серьезный анализ причин поражения армии.

"После войны они должны были серьезно проанализировать итоги, но не сделали этого, и теперь хотят навести стрелки на армию, что не является правильным направлением."

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Версия на азербайджанском языке Seyran Ohanyan: “Ermənistanda 6-cı kolonu Paşinyan təşviq edib”

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