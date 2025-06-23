Сейид Джафар Агаи: Иран считает гендиректора МАГАТЭ соучастником атак

Иран считает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси соучастником атак Израиля.
Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи на пресс-конференции.
Дипломат сказал, что заявление Гросси об отсутствии каких-либо доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия в Иране является запоздалым:
"К сожалению, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак Израиля с опозданием заявил, что нет никаких доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия в Иране. Господин Гросси предал эту систему, предоставив ложную информацию, и мы считаем его соучастником атак".