Сейид Джафар Агаи: Иран считает гендиректора МАГАТЭ соучастником атак

Иран считает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси соучастником атак Израиля.

Иран считает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси соучастником атак Израиля.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи на пресс-конференции.

Дипломат сказал, что заявление Гросси об отсутствии каких-либо доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия в Иране является запоздалым:

"К сожалению, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак Израиля с опозданием заявил, что нет никаких доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия в Иране. Господин Гросси предал эту систему, предоставив ложную информацию, и мы считаем его соучастником атак".