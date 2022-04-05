Сегодня Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 5 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 5 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил Зеленский во время брифинга.

"Завтра (сегодня - ред.) я выступлю перед испанским парламентом, а также перед Советом Безопасности ООН", - сказал он.

"Военные преступления в Буче и других городах будут предметом рассмотрения на Совбезе ООН во вторник", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский инициировал заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений армии Российской Федерации на территории Украины, включая и в Киевской области.