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Сегодня Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН

Сегодня Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 5 апреля.
В регионе
5 апреля 2022 г. 05:39
Сегодня Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 5 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил Зеленский во время брифинга.

"Завтра (сегодня - ред.) я выступлю перед испанским парламентом, а также перед Советом Безопасности ООН", - сказал он.

"Военные преступления в Буче и других городах будут предметом рассмотрения на Совбезе ООН во вторник", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский инициировал заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений армии Российской Федерации на территории Украины, включая и в Киевской области.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski bu gün BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış edəcək

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