Сегодня в Украине состоялся третий обмен пленными

Сегодня в Украине состоялся третий обмен пленными: освободили 12 военных и 14 гражданских.

Сегодня в Украине состоялся третий обмен пленными: освободили 12 военных и 14 гражданских.

Как передает Report, об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер", - отметила она.

По словам Верещук, также освободили 14 гражданских, в том числе 9 женщин.

"Всего 26 наших людей", - уточнила министр.