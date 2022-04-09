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Сегодня в Украине состоялся третий обмен пленными

Сегодня в Украине состоялся третий обмен пленными Сегодня в Украине состоялся третий обмен пленными: освободили 12 военных и 14 гражданских.
В регионе
9 апреля 2022 г. 21:31
Сегодня в Украине состоялся третий обмен пленными

Сегодня в Украине состоялся третий обмен пленными: освободили 12 военных и 14 гражданских.

Как передает Report, об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер", - отметила она.

По словам Верещук, также освободили 14 гражданских, в том числе 9 женщин.

"Всего 26 наших людей", - уточнила министр.

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