Сегодня в Украине состоялся третий обмен пленными: освободили 12 военных и 14 гражданских.
Как передает Report, об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.
"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер", - отметила она.
По словам Верещук, также освободили 14 гражданских, в том числе 9 женщин.
"Всего 26 наших людей", - уточнила министр.