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Сегодня в Туркменистане объявят итоги досрочных выборов

Сегодня в Туркменистане объявят итоги досрочных выборов Продолжается подсчет голосов, отданных на досрочных выборах президента в Туркменистане. Окончательные итоги будут объявлены 14 марта.
В регионе
14 марта 2022 г. 10:16
Сегодня в Туркменистане объявят итоги досрочных выборов

Продолжается подсчет голосов, отданных на досрочных выборах президента в Туркменистане. Окончательные итоги будут объявлены 14 марта.

Как передает Report, в настоящее время продолжается подсчет голосов избирателей с некоторых участков при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом, которые поступают с задержкой из-за разницы в часовых поясах.

За пост главы государства боролись девять кандидатов. Шесть кандидатов от инициативных групп пяти велаятов и Ашхабада, а также три кандидата – от Демпартии, Аграрной партии и Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана.

За ходом голосования следили 2 726 национальных наблюдателей, а также иностранные наблюдатели от СНГ, ШОС и ряда соседних стран.

Торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана состоится 19 марта в Дворцовом комплексе "Огузхан".

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda prezident seçkilərinin nəticələri bu gün açıqlanacaq
Версия на английском языке Turkmenistan to reveal early election results today

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