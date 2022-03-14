Сегодня в Туркменистане объявят итоги досрочных выборов

Продолжается подсчет голосов, отданных на досрочных выборах президента в Туркменистане. Окончательные итоги будут объявлены 14 марта.

Продолжается подсчет голосов, отданных на досрочных выборах президента в Туркменистане. Окончательные итоги будут объявлены 14 марта.

Как передает Report, в настоящее время продолжается подсчет голосов избирателей с некоторых участков при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом, которые поступают с задержкой из-за разницы в часовых поясах.

За пост главы государства боролись девять кандидатов. Шесть кандидатов от инициативных групп пяти велаятов и Ашхабада, а также три кандидата – от Демпартии, Аграрной партии и Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана.

За ходом голосования следили 2 726 национальных наблюдателей, а также иностранные наблюдатели от СНГ, ШОС и ряда соседних стран.

Торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана состоится 19 марта в Дворцовом комплексе "Огузхан".