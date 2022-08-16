Сегодня в Ташкенте стартовал II Экономический форум стран-участниц ШОС

Национальный ресурсный потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускорит развитие инновационных производств.

Национальный ресурсный потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускорит развитие инновационных производств.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев на полях Экономического форума организации ШОС, который пройдет 16-17 августа в Ташкенте.

По словам вице-министра, в глубоко интегрированном мире стремление государств ШОС продвигать взаимодействие в промышленной сфере, а также сотрудничество в условиях интернационализации бизнес процессов, позволит всем участникам организации сформировать национальный ресурсный потенциал для последующего ускоренного развития инноваций и высокотехнологичных производств.

"На сегодняшний день ШОС, включая наблюдателей и партнеров по диалогу - это более 3 млрд человек. Нам необходимо использовать этот потенциал", - сказал Торебаев.

Кроме того, представитель Казахстана отметил, что новое время диктует новые форматы промышленной и торговой деятельности.

Помимо промышленности необходимо работать над новыми проектами, совместно выстраивать новую архитектуру Евразийских транспортных коридоров с удобной, гибкой тарифной политикой, которая может стать залогом развития современной торговли и укрепления цепочек между странами ШОС, добавил вице-министр.

В рамках Экономического форума пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.