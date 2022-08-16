Сегодня в Ташкенте стартовал II Экономический форум стран-участниц ШОС

Национальный ресурсный потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускорит развитие инновационных производств.
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев на полях Экономического форума организации ШОС, который пройдет 16-17 августа в Ташкенте.
По словам вице-министра, в глубоко интегрированном мире стремление государств ШОС продвигать взаимодействие в промышленной сфере, а также сотрудничество в условиях интернационализации бизнес процессов, позволит всем участникам организации сформировать национальный ресурсный потенциал для последующего ускоренного развития инноваций и высокотехнологичных производств.
"На сегодняшний день ШОС, включая наблюдателей и партнеров по диалогу - это более 3 млрд человек. Нам необходимо использовать этот потенциал", - сказал Торебаев.
Кроме того, представитель Казахстана отметил, что новое время диктует новые форматы промышленной и торговой деятельности.
Помимо промышленности необходимо работать над новыми проектами, совместно выстраивать новую архитектуру Евразийских транспортных коридоров с удобной, гибкой тарифной политикой, которая может стать залогом развития современной торговли и укрепления цепочек между странами ШОС, добавил вице-министр.
В рамках Экономического форума пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.