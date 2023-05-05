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Сегодня в Стамбуле начнутся переговоры по зерновой сделке на техническом уровне

Сегодня в Стамбуле начнутся переговоры по зерновой сделке на техническом уровне Успех на переговорах по продлению зерновой сделки во многом будет зависеть от договоренностей, которые будут достигнуты на встречах в Стамбуле в пятницу и на будущей неделе.
В регионе
5 мая 2023 г. 09:06
Сегодня в Стамбуле начнутся переговоры по зерновой сделке на техническом уровне

Успех на переговорах по продлению зерновой сделки во многом будет зависеть от договоренностей, которые будут достигнуты на встречах в Стамбуле в пятницу и на будущей неделе.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в Анкаре перед запланированной на 5 мая встречи на техническом уровне представителей Турции, Украины, России и ООН.

"Прежде чем проводить встречу на уровне заместителей министров обороны трех стран, решено провести встречу на техническом уровне с участием ООН. Обе они взаимосвязаны, и от их успеха во многом будут зависеть дальнейшие переговоры по продлению сделки", - сказал источник.

Изначально на 5 мая в Стамбуле планировалась встреча заместителей глав Минобороны РФ, Украины и Турции для обсуждения продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая. Однако 4 мая глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар сообщил о "возникшей необходимости" организации четырехсторонней встречи на техническом уровне, не уточнив деталей.

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Версия на английском языке Talks on grain deal at technical level to kick off in Istanbul today

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