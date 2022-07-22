Сегодня в Стамбуле делегации Турции, РФ, Украины и ООН обсудят "зерновой коридор"

Церемония подписания соглашения о "зерновом коридоре" состоится завтра в Стамбуле.
Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.
Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, церемония подписания Соглашения о "зерновом коридоре" состоится в офисе Долмабахче с участием украинской и российской сторон, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриша.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев и Москва практически достигли согласия по вопросу экспорта украинского зерна.