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Сегодня в Стамбуле делегации Турции, РФ, Украины и ООН обсудят "зерновой коридор"

Сегодня в Стамбуле делегации Турции, РФ, Украины и ООН обсудят "зерновой коридор" Церемония подписания соглашения о "зерновом коридоре" состоится завтра в Стамбуле.
В регионе
22 июля 2022 г. 09:37
Сегодня в Стамбуле делегации Турции, РФ, Украины и ООН обсудят зерновой коридор

Церемония подписания соглашения о "зерновом коридоре" состоится завтра в Стамбуле.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, церемония подписания Соглашения о "зерновом коридоре" состоится в офисе Долмабахче с участием украинской и российской сторон, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриша.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев и Москва практически достигли согласия по вопросу экспорта украинского зерна.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT nümayəndələrinin görüşü keçiriləcək

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