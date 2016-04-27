​Сегодня в США начинается судебный процесс над Рзой Заррабом

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня начинается судебный процесс над Рзой Заррабом - супругом известной турецкой певицы Эбру Гюндеш.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом написал генеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара на своей странице в Twitter.

"Рза Зарраб в среду предстанет перед судьей Манхэттенского федерального суда Ричардом Бэрманом", - пишет прокурор.

Отметим, что Рза Зарраб обвиняется в нарушении санкций в отношении Ирана, фальсификациях в банковской сфере, "отмывании грязных денег".

Обвиняемый неделю содержался в тюрьме американского города Оклахома, затем самолетом был доставлен в Нью-Йорк, а оттуда 27 апреля в Манхэттен.

Напомним, что Рза Зарраб родом из Южного Азербайджана.