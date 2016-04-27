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    ​Сегодня в США начинается судебный процесс над Рзой Заррабом

    Он обвиняется в нарушении санкций в отношении Ирана, фальсификациях в банковской сфере, отмывании грязных денег

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня начинается судебный процесс над Рзой Заррабом - супругом известной турецкой певицы Эбру Гюндеш.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом написал генеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара на своей странице в Twitter.

    "Рза Зарраб в среду предстанет перед судьей Манхэттенского федерального суда Ричардом Бэрманом", - пишет прокурор.

    Отметим, что Рза Зарраб обвиняется в нарушении санкций в отношении Ирана, фальсификациях в банковской сфере, "отмывании грязных денег".

    Обвиняемый неделю содержался в тюрьме американского города Оклахома, затем самолетом был доставлен в Нью-Йорк, а оттуда 27 апреля в Манхэттен.

    Напомним, что Рза Зарраб родом из Южного Азербайджана. 

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