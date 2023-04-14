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В ходе заседания СМИД СНГ обсудят 11 вопросов по развитию сотрудничества

В ходе заседания СМИД СНГ обсудят 11 вопросов по развитию сотрудничества Сегодня в Самарканде состоится заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).
В регионе
14 апреля 2023 г. 09:29
В ходе заседания СМИД СНГ обсудят 11 вопросов по развитию сотрудничества

В проекте повестки дня заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ) - 11 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Узбекистан.

Участники встречи обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудят перспективы развития многопланового взаимодействия в формате СНГ.

В контексте работы по укреплению внешнеполитической координации подведут итоги реализации в 2022 году Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ и Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ.

С учетом складывающейся геополитической обстановки особое внимание планируют уделить вопросам обеспечения безопасности и правопорядка как в странах Содружества, так и по периметру его границ.

08.38

Сегодня в Самарканде состоится заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).

Как передает Report, об этом говорится на сайте Исполнительного комитета СНГ.

На заседании ожидается участие делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе встречи состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, обсуждение хода реализации совместных программ, а также проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств Содружества.

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Версия на азербайджанском языке MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında 11 məsələ müzakirə olunacaq - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Samarkand to host CIS Council of Foreign Ministers on April 14

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