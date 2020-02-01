​Сегодня в России около 1300 устаревших советских актов утратят силу

Порядка 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР будут считаться недействительными с 1 февраля, когда вступит в силу соответствующее постановление кабмина Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, утратившими силу признаются принятые в период с 1917 года по 2002 год 1259 актов РСФСР и РФ, а также их отдельные положения, содержащие устаревшее регулирование или имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике. Два акта в перечне датированы 1917 годом. Это - декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 года "О взиманiи прямыхъ налоговъ" и Инструкция Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 декабря 1917 года "О правахъ и обязанностяхъ Советовъ".

Минюст РФ в конце 2019 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина", представил к отмене более 3,7 тысячи правительственных актов времен СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР. В настоящее время продолжается работа по отмене блока ведомственных актов советского периода.