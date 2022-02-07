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Сегодня в Москве Путин встретится с Макроном

Сегодня в Москве Путин встретится с Макроном Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня в Москве встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев.
В регионе
7 февраля 2022 г. 02:39
Сегодня в Москве Путин встретится с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня в Москве встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев.

Как передает Report, по словам французского лидера, цель его визита в РФ - не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты России и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.

За последние недели Макрон в ходе телефонных переговоров неоднократно обменивался мнениями по ситуации на Украине с президентом РФ и украинским коллегой Владимиром Зеленским. В конце прошлой недели была достигнута договоренность о проведении личной встречи.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Putin və Makron Moskvada görüşəcəklər

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