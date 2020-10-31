Сегодня в Грузии пройдут парламентские выборы

Выборы в однопалатный парламент Грузии пройдут в субботу, в них примут участие 48 политических партий и два блока.

Выборы в однопалатный парламент Грузии пройдут в субботу, в них примут участие 48 политических партий и два блока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, основная интрига предстоящего голосования - сумеет ли "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", пришедшая к власти в 2012 году, в третий раз сохранить за собой статус правящей партии, или же вернется к власти основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение".

Помимо "Грузинской мечты" и "Нацдвижения", которое в этом году выступает в блоке с несколькими партиями (название блока - "Объединенная оппозиция - Сила в единстве"), среди участников предвыборной гонки стоит отметить отколовшуюся от партии Саакашвили в 2017 году "Европейскую Грузию - движение за свободу" и политическую силу, основанную бывшим руководителем крупнейшего банка в стране TBC Bank Мамукой Хазарадзе "Лело для Грузии".

Ранее 150-местный парламент Грузии избирался по смешанной системе: 77 человек - по пропорциональной, 73 - по мажоритарной. В этом году выборы впервые пройдут по системе 120/30, то есть 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной.

Избирательные участки откроются в 08:00 (08:00 по бакинскому времени) и закроются в 20:00. В день выборов в Грузии будут открыты 3 849 избирательных участков, а также 52 за рубежом.