Сегодня в Грузии пройдут парламентские выборы

Сегодня в Грузии пройдут парламентские выборы.

Сегодня в Грузии пройдут парламентские выборы.

Как передает Report , по данным Центральной избирательной комиссии, в выборах, которые начнутся в 08:00 и завершатся в 20:00 (совпадает с бакинским - ред.), примут участие - 3 508 294 гражданина, из которых - 3 113 747 избирателей примут участие в выборах с использованием электронных технологий. По всей Грузии и за рубежом будут открыты 3111 избирательных участков, из которых - 67 в 42 странах мира.

В выборах принимают участие 18 субъектов, представивших в ЦИК партийные списки, из которых, по данным соцопросов, реальные шансы получить депутатские мандаты, преодолев 5%-й барьер, имеют пять: правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные - "Единое национальное движение", "Коалиция перемен", "Сильная Грузия" и "За Грузию".

За выборами в Грузии будут наблюдать 111 местных и 76 международных организаций, а также 199 медиаорганизаций.

В парламент Грузии избираются 150 депутатов.

Долгосрочная наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ в октябре в промежуточном докладе о предвыборной ситуации в Грузии назвала ее крайне поляризованной. Представители правящей партии "Грузинская мечта" сравнивают выборы с референдумом по миру и войне. В свою очередь оппозиция заявляет, что граждане должны сделать выбор между Европой и Россией, утверждая, что правящая партия с каждым днем ведет страну все ближе к российской орбите.

За несколько дней до выборов и "Грузинская мечта", и оппозиция провели в Тбилиси массовые митинги своих сторонников, на которых заявляли, что именно они являются избранниками народа.

Свою роль на выборах играет президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддержавшая оппозицию, склонившая ее лидеров подписать "Грузинскую хартию", предполагающую, в случае победы оппозиционных сил, назначить через год новые парламентские выборы, а до их проведения сформировать временное правительство во главе с временным премьер-министром.

Пользующийся соцсетями бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, в ежедневных посланиях подбадривает своих сторонников, которые пообещали в случае прихода немедленно освободить его.

Представители "Грузинской мечты" не исключают деструктивных действий оппозиции в случае поражения на выборах.