Сегодня в Анкаре пройдет чрезвычайный саммит глав государств ОТГ

Сегодня в столице Турции городе Анкаре пройдет чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает местное бюро
Турецкая республика Северного Кипра, получившая статус наблюдателя на прошлогоднем Самаркандском саммите, примет участие в саммите впервые.
На встрече, которая проводится в знак солидарности с Турцией в связи с сильными землетрясениями, произошедшими в братской стране 6 февраля, будут обсуждены вопросы, связанные с развитием сотрудничества в борьбе со стихийными бедствиями и их последствиями, состоится обмен мнениями по общим вопросам повестки дня.
В рамках саммита также планируются двусторонние встречи Эрдогана со своими коллегами.
По завершение мероприятия состоится пресс-конференция.
Отметим, что сегодня в Анкаре также пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.