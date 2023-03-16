Сегодня в Анкаре пройдет чрезвычайный саммит глав государств ОТГ

Сегодня в столице Турции городе Анкаре пройдет чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Сегодня в столице Турции городе Анкаре пройдет чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает местное бюро Report , в саммите примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидеры стран-наблюдателей: президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Турецкая республика Северного Кипра, получившая статус наблюдателя на прошлогоднем Самаркандском саммите, примет участие в саммите впервые.

На встрече, которая проводится в знак солидарности с Турцией в связи с сильными землетрясениями, произошедшими в братской стране 6 февраля, будут обсуждены вопросы, связанные с развитием сотрудничества в борьбе со стихийными бедствиями и их последствиями, состоится обмен мнениями по общим вопросам повестки дня.

В рамках саммита также планируются двусторонние встречи Эрдогана со своими коллегами.

По завершение мероприятия состоится пресс-конференция.

Отметим, что сегодня в Анкаре также пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.