Сегодня три сухогруза с кукурузой покинули украинские порты

Еще два сухогруза с кукурузой вышли из украинских портов.

Еще два сухогруза с кукурузой вышли из украинских портов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

"Второе судно с 13 тыс. тонн кукурузы вышло из порта Черноморск, чтобы отправиться из Украины в Англию. Курс плавающего под мальтийским флагом судна ROJEN также постоянно отслеживается Совместным координационным центром", - сказано в сообщении.

Второй сухогруз - POLARNET под турецким флагом, ожидавшее в Черноморском порту Украины, также отправилось в Карасу. Прежде чем судно с 12 тыс. тонн кукурузы достигнет Карасу, его проверит Объединенная инспекционная группа на севере Стамбула.

09.10

Сухогруз NAVISTAR с 33 тыс. тонн кукурузы покинул порт Одессы, это второе судно, которое доставит сельхозпродукцию после заключения соответствующих соглашений в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

По итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле 22 июля представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение. В рамках соглашения начал работу совместный координационный центр в Стамбуле.

Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan hareket etti. Gemi İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. pic.twitter.com/xnGxEtnjXS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2022

Первый сухогруз с зерном RAZONI под флагом Сьерра-Леоне покинул порт Одессы 1 августа и успешно прошел проверку в Стамбуле. Корабль перевезет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.