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Сегодня три сухогруза с кукурузой покинули украинские порты

Сегодня три сухогруза с кукурузой покинули украинские порты Еще два сухогруза с кукурузой вышли из украинских портов.
В регионе
5 августа 2022 г. 09:27
Сегодня три сухогруза с кукурузой покинули украинские порты

Еще два сухогруза с кукурузой вышли из украинских портов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

"Второе судно с 13 тыс. тонн кукурузы вышло из порта Черноморск, чтобы отправиться из Украины в Англию. Курс плавающего под мальтийским флагом судна ROJEN также постоянно отслеживается Совместным координационным центром", - сказано в сообщении.

Второй сухогруз - POLARNET под турецким флагом, ожидавшее в Черноморском порту Украины, также отправилось в Карасу. Прежде чем судно с 12 тыс. тонн кукурузы достигнет Карасу, его проверит Объединенная инспекционная группа на севере Стамбула.

09.10

Сухогруз NAVISTAR с 33 тыс. тонн кукурузы покинул порт Одессы, это второе судно, которое доставит сельхозпродукцию после заключения соответствующих соглашений в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

По итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле 22 июля представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение. В рамках соглашения начал работу совместный координационный центр в Стамбуле.

Первый сухогруз с зерном RAZONI под флагом Сьерра-Леоне покинул порт Одессы 1 августа и успешно прошел проверку в Стамбуле. Корабль перевезет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.

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Версия на английском языке Second ship carrying Ukrainian grain leaves port of Chornomorsk
Версия на азербайджанском языке Ukrayna taxılını daşıyan ikinci gəmi Çernomorsk limanından yola düşüb

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