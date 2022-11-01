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Сегодня стартует заседание глав правительств стран-участниц ШОС

Сегодня стартует заседание глав правительств стран-участниц ШОС XXI заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартует 1 ноября под председательством китайской стороны в формате видеоконференции.
В регионе
1 ноября 2022 г. 11:31
Сегодня стартует заседание глав правительств стран-участниц ШОС

XXI заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартует 1 ноября под председательством китайской стороны в формате видеоконференции.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение организации.

В заседании примет участие генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, глава исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев, а также представители государств-наблюдателей при ШОС, международных и региональных организаций.

В ходе заседания главы правительств обсудят итоги сентябрьского саммита ШОС в Самарканде, а также дальнейшие варианты продвижения сотрудничества в областях безопасности и экономики. Кроме этого, стороны обменяются идеями по расширению взаимовыгодного сотрудничества стран ШОС.

Организация была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше 10 стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.

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Версия на английском языке Meeting of SCO heads of government starts today

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