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Министры обороны стран ЕС проведут сегодня встречу по Украине

Министры обороны стран ЕС проведут сегодня встречу по Украине Сегодня состоится встреча министров обороны Евросоюза по ситуации в Украине
В регионе
28 февраля 2022 г. 12:26
Министры обороны стран ЕС проведут сегодня встречу по Украине

Сегодня состоится встреча министров обороны стран Европейского союза по ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом заявил глава дипломатии Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте.

"Я созываю сегодня министров обороны ЕС, чтобы обсудить последнюю ситуацию на местах в Украине в связи с неспровоцированным нападением России.

Мы обсудим дальнейшие неотложные потребности и скоординируем нашу помощь с помощью координационного центра, управляемого Военным штабом ЕС", - говорится в публикации.

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