Министры обороны стран ЕС проведут сегодня встречу по Украине

Сегодня состоится встреча министров обороны Евросоюза по ситуации в Украине

Сегодня состоится встреча министров обороны стран Европейского союза по ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом заявил глава дипломатии Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте.

"Я созываю сегодня министров обороны ЕС, чтобы обсудить последнюю ситуацию на местах в Украине в связи с неспровоцированным нападением России.

Мы обсудим дальнейшие неотложные потребности и скоординируем нашу помощь с помощью координационного центра, управляемого Военным штабом ЕС", - говорится в публикации.