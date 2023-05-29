Сегодня состоится телефонный разговор между Эрдоганом и Байденом

Сегодня вечером состоится телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом США Джо Байденом.

Сегодня вечером состоится телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом США Джо Байденом.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Отметим, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на этот пост, набрав 52,16 процента голосов.

Напомним, президент США Джозеф Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах: «Я с нетерпением жду продолжения работы с нашим союзником по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам».