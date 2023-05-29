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Сегодня состоится телефонный разговор между Эрдоганом и Байденом

Сегодня состоится телефонный разговор между Эрдоганом и Байденом Сегодня вечером состоится телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом США Джо Байденом.
В регионе
29 мая 2023 г. 15:03
Сегодня состоится телефонный разговор между Эрдоганом и Байденом

Сегодня вечером состоится телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом США Джо Байденом.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Отметим, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на этот пост, набрав 52,16 процента голосов.

Напомним, президент США Джозеф Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах: «Я с нетерпением жду продолжения работы с нашим союзником по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам».

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Версия на английском языке Erdogan, Biden to hold phone talks today 
Версия на азербайджанском языке Bu gün Ərdoğanla Bayden arasında telefon danışığı olacaq

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