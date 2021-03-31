Сегодня состоится саммит Тюркского совета

Cегодня в режиме видеоконференции пройдет неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет)

Cегодня в режиме видеоконференции пройдет неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Как передает Report, встреча начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В саммите примут участие первый президент Казахстана, почетный председатель Совета Турции Нурсултан Назарбаев, а также главы государств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и премьер-министр Венгрии.

Ранее, мероприятие планировалось провести в казахстанском Туркестане. Однако было решено провести встречу в видеоформате, в связи пандемией COVID-19.