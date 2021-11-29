В Тбилисском суде состоится очередной процесс над Саакашвили

09:18

Сегодня в Тбилисском городском суде состоится четвертый по счету судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает грузинское бюро Report, процесс начнется в 11:00.

Судебное дело связано с разгоном митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и нападением на телекомпанию "Имеди"”. Экс-глава государства признан обвиняемым по делу.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" запланировала митинг перед зданием суда. Пока неизвестно участие самого Саакашвили на заседании. По отзывам врачей, он может присутствовать на процессе.

М.Саакашвили не был допущен на предыдущие судебные заседания и отклонил предложение о дистанционном участии в процессах.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и доставлен в тюрьму в Рустави. Он был госпитализирован 8 ноября в больницу тбилисской тюрьмы Глдани. Политик, который провел 50-дневнюю акцию голодовки, 20 ноября был переведен в военный госпиталь в Гори. После этого М.Саакашвили прекратил голодовку.