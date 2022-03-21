Сегодня состоится очередной раунд переговоров между Украиной и Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с российской делегацией продолжатся в понедельник.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с российской делегацией продолжатся в понедельник.

Как передает Report, об этом он сообщил украинскому изданию "Страна".

"Да, конечно. Завтра утром (сегодня - ред.). Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", - заявил Подоляк.

Напомним, что первый раунд диалога России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча делегаций продлилась пять часов. После этого стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялись консультации глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящее время переговорщики продолжают контактировать в режиме видеосвязи.