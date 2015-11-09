​Сегодня Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Армению

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит 9 ноября с рабочим визитом Армению, где проведет переговоры с главой МИД страны Эдвардом Налбандяном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в российском дипведомстве, в ходе встречи "будут рассмотрены представляющие взаимный интерес вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня".

Ожидается, что российского министра также примет президент Армении Серж Саргсян.

Стороны официально не объявляли, о чем пойдет речь в ходе предстоящей встречи министров. Но, по всей видимости, одной из центральных тем будет ситуация в Нагорном Карабахе.