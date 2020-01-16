Сегодня Салливан приступает к исполнению обязанностей посла США в России

Джон Салливан, как ожидается, в четверг прибудет в Москву, где приступит к исполнению обязанностей посла США в России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в российском МИД ранее охарактеризовали Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и отметили, что Москва будет рада с ним сотрудничать. В американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес". Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию в Москве и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта.