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Сегодня пройдет судебное заседание по делу Михаила Саакашвили

Сегодня пройдет судебное заседание по делу Михаила Саакашвили Сегодня пройдет очередное судебное заседание по уголовному делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В регионе
9 декабря 2021 г. 09:58
Сегодня пройдет судебное заседание по делу Михаила Саакашвили

Сегодня пройдет очередное судебное заседание по уголовному делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщает местное бюро Report, уголовное дело будет рассмотрено в Тбилисском городском суде.

Слушание начнется в 12:00.

Накануне в письме М.Саакашвили сообщил, что не сможет участвовать в процессе из-за проблем со здоровьем.

М.Саакашвили обвиняется в том, что 28 сентября текущего года незаконно пересек государственную границу Грузии, после чего был задержан 1 октября в Тбилиси. По этому делу также задержаны 4 человека.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Mixeil Saakaşvilinin növbəti məhkəməsi keçiriləcək

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