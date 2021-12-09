Сегодня пройдет судебное заседание по делу Михаила Саакашвили

Сегодня пройдет очередное судебное заседание по уголовному делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Сегодня пройдет очередное судебное заседание по уголовному делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщает местное бюро Report, уголовное дело будет рассмотрено в Тбилисском городском суде.

Слушание начнется в 12:00.

Накануне в письме М.Саакашвили сообщил, что не сможет участвовать в процессе из-за проблем со здоровьем.

М.Саакашвили обвиняется в том, что 28 сентября текущего года незаконно пересек государственную границу Грузии, после чего был задержан 1 октября в Тбилиси. По этому делу также задержаны 4 человека.