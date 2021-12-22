Сегодня пройдет очередное судебное заседание по делу Михаила Саакашвили

Сегодня пройдет очередное судебное заседание по уголовному делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Сегодня пройдет очередное судебное заседание по уголовному делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, уголовное дело будет рассмотрено в Тбилисском городском суде, слушание начнется в 12:00.

Неизвестно будет ли сам экс-президент участвовать в судебном процессе. Врачи, учитывая состояние его здоровья, не советуют участие в судебном процессе.

На первом судебном слушании по этому делу, состоявшемся 9 декабря текущего года, экс-президент не участвовал.

М.Саакашвили обвиняется в том, что 28 сентября текущего года незаконно пересек государственную границу Грузии, после чего был задержан 1 октября в Тбилиси. По этому делу также задержаны 4 человека.

Экс-президент с 20-го ноября проходит лечение в Горийском военном госпитале, куда был переведен из Глданской тюрьмы Тбилиси.