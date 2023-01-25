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Сегодня президент Турции проведет заседание Совбеза

Сегодня президент Турции проведет заседание Совбеза Первое в 2023 году заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в среду, 25 января.
В регионе
25 января 2023 г. 11:54
Сегодня президент Турции проведет заседание Совбеза

Первое в 2023 году заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в среду, 25 января.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

В нем особый акцент будет сделан на теме борьбы с терроризмом, в том числе, в свете операций, проводимых на севере Ирака и Сирии. Состоится детальный обмен мнениями по антитеррористическим операциям под кодовым названием Pençe.

Кроме того, будет затронут вопрос обстрела террористами пограничного КПП "Онджупынар" с сирийской территории, а также ход диалога с Дамаском, стартовавшего впервые за последние 12 лет.

Другим важным вопросом повестки станут провокативные действия Греции, незаконно размещающей вооружения на островах, которые согласно международным договоренностям считаются "демилитаризированными зонами". состоится обмен мнениями по ситуации в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, в том числе, на Кипре.

Обсуждаемым вопросом станет и тема Украины, в том числе, "зернового коридора". Участники заседания обсудят мирные посреднические инициативы Анкары, а также вопросы поставок гуманитарной помощи и достижения долгосрочного прекращения огня в Украине.

Отдельно будет затронута ситуация в Швеции, где в последнее время имели место провокации в отношении Эрдогана и священного Корана. В свете этих провокаций состоится обмен мнениями по заявкам Швеции и Финляндии в НАТО.

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Версия на английском языке Turkish President Erdogan to hold session of Security Council

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