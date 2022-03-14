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Сегодня ожидается утверждение послами ЕС новых санкций против России

Сегодня ожидается утверждение послами ЕС новых санкций против России Доработка и утверждение новых антироссийских санкций Евросоюза на уровне послов ожидаются 14 марта.
В регионе
14 марта 2022 г. 08:25
Сегодня ожидается утверждение послами ЕС новых санкций против России

Доработка и утверждение новых антироссийских санкций Евросоюза на уровне послов ожидаются 14 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter на странице французского председательства в ЕС.

"Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий представили предложения по новым санкциям, выработанные по итогам "неформального" саммита в Версале и консультаций с нашими международными партнерами", - отмечается в тексте. "Доработка и апробация ожидаются в понедельник", - указывается в нем.

Как напоминают эксперты, новый пакет ограничительных мер станет уже четвертым с 24 февраля.

Предложенные Еврокомиссией санкции, в частности, предусматривают приостановку членства РФ во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирном банке, отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с государствами Запада, что фактически откроет им широкие возможности для введения таможенных пошлин на российские товары. Речь также идет об ограничениях на экспорт из РФ продукции черной металлургии, новых запретах западных инвестиций в энергетический сектор России, запрете на поставки в РФ предметов роскоши и ограничениях на приобретение российскими гражданами криптовалют.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar təsdiqlənə bilər

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