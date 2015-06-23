 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сегодня новоизбранные депутаты Турции принесут присягу

    До избрания нового председателя в парлементе будет председательствовать Дениз Байкал

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первое заседание 25-го созыва Великого национального собрания Турции.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ. 

    Согласно информации, 550 депутатов в отдельности принесут присягу. До избрания нового председателя в парламенте будет председательствовать Дениз Байкал.

    После присяги состоятся выборы нового председателя. 

    Отметим, что на пост председателя Великого национального собрания Турции претендуют Наби Авджи из Партии справедливости и развития, Дениз Байкал из партии Республиканской народной партии и советник партии Халик Коч, Екмеледдин Ихсаноглу из партии националистического движения и Мурад Башасгиоглу, Мирмехмет Фырат из Демократической партии народов. 

    За кандидата на председательство должны проголосовать 2/3 всех депутатов. Если кандидат в этих турах не наберет достаточное количество голосов, то в третьем туре будет избран кандидат, набравший больше половины голосов. Если и в этом туре председатель не будет избран,то в 4-м туре на пост председателя будет избран кандидат, набравший больше всего голосов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi