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Сегодня начнется пересчет голосов во всех окружных избирательных комиссиях Еревана

Сегодня начнется пересчет голосов во всех окружных избирательных комиссиях Еревана Во всех 10 окружных избирательных комиссиях Еревана сегодня состоится жеребьевка по обязательному пересчету голосов. Этот процесс завершится 22 сентября.
В регионе
19 сентября 2023 г. 10:41
Сегодня начнется пересчет голосов во всех окружных избирательных комиссиях Еревана

Во всех 10 окружных избирательных комиссиях Еревана сегодня состоится жеребьевка по обязательному пересчету голосов. Этот процесс завершится 22 сентября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Центризбиркома.

"На пересчете могут присутствовать по одному доверенному лицу и одному кандидату от каждой партии, а также представители наблюдательной миссии и средств массовой информации. Работы по перерасчету также будут транслироваться на сайте ЦИК", - сказано в сообщении.

Согласно части 1.1 статьи 50 Избирательного кодекса Армении, во всех округах будет проведено обязательное подведение итогов не менее чем на трех избирательных участках.

Напомним, 17 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. В них приняли участие 13 партий и один блок. По предварительным данным ЦИК Армении, в Совет старейшин прошли пять политических сил: партии "Гражданский договор" (32,57%), "Национальный прогресс" (18,89%), "Общественный голос" (9,68%), "Республика" (11,32%), а также блок "Мать-Армения" (15,43%).

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