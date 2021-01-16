Сегодня изберут нового председателя правящей партии Грузии

Экс-председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили подал в отставку

Сегодня состоится съезд правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Как передает грузинское бюро Report, на собрании с участием около 400 представителей будут избраны новый председатель и 21 член Политсовета.

На пост председателя претендует исполнительный секретарь партии, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. На съезде также проведут выборы на пост исполнительного и генерального секретарей.

Экс-председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили 11 января подал в отставку и объявил об уходе из политики.