 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Грузинский парламентарий: "Считаю тему открытия бюста армянскому военному закрытой"

    Открытие бюста Михаилу Авагяну не может навредить азербайджано-грузинским отношениям

    Тбилиси. 25 января. REPORT.AZ/ Открытие бюста Михаилу Авагяну не может навредить азербайджано-грузинским отношениям.

    Как передаёт местное бюро Report, об этом сообщил журналистам лидер парламентского большинства Грузии Арчил Талаквадзе.

    Он заявил, что вчера состоялись оживлённые дискуссии по данному вопросу.

    «Это щепетильный вопрос, и он вызвал определённое недовольство азербайджанских коллег. Считаю, что тема закрыта, и не думаю, что она получит развитие», – отметил Талаквадзе.

    Отметим, что 20 января в муниципалитете Ахалкалаки посёлка Бугашен в Грузии состоялось открытие бюста Михаилу Авагяну, участвовавшему в оккупации азербайджанских территорий. В связи с этим посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов провёл встречу в МИД Грузии, где выразил свой протест. В то же время, посол в Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе был приглашён в МИД Азербайджана, где азербайджанская сторона потребовала принять незамедлительные меры по устранению этого факта, не соответствующего духу стратегического сотрудничества между двумя странами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi