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СБУ задержала организаторов "федеративной республики Украина"

СБУ задержала организаторов "федеративной республики Украина" Украинские правоохранители задержали организаторов новых "народных республик" на западной Украине. Целью их было расшатать ситуацию в тылу украинских военных.
В регионе
5 марта 2022 г. 23:23
СБУ задержала организаторов федеративной республики Украина

Украинские правоохранители задержали организаторов новых "народных республик" на западной Украине. Целью их было расшатать ситуацию в тылу украинских военных.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в "Федеративную республику Украина" должны были войти Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора и его помощников в Ивано-Франковской области.

Сепаратисты должны были завербовать более полутысячи предателей в западных и центральных областях. Согласно плану, они должны были ликвидировать силовиков и представителей законной власти, после чего должен был произойти захват административных зданий и провозглашение "народных республик". В конечном итоге псевдореспублики планировали объединить в новое подконтрольное Москве государство.

По данному факту открыли дело по статье 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украину. Подозреваемым грозит 10 лет заключения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada separatçı “federativ respublika”nın təşkilatçıları saxlanılıb

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