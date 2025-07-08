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СБУ задержал подполковника, который вербовал военных для РФ

СБУ задержал подполковника, который вербовал военных для РФ Служба безопасности Украины (СБУ) сорвала попытку российских спецслужб создать агентурную сеть вблизи линии фронта в Сумской области.
В регионе
8 июля 2025 г. 14:04
СБУ задержал подполковника, который вербовал военных для РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) сорвала попытку российских спецслужб создать агентурную сеть вблизи линии фронта в Сумской области.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в СБУ.

"Задержан глубоко законспирированный агент ФСБ, которым оказался подполковник запаса Сил обороны", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, после увольнения с военной службы в 2023 году на законных основаниях, он согласился на сотрудничество с российской стороной.

"Его вербовкой лично занимался один из руководителей пограничного управления ФСБ, который за это получил генеральское звание. Агент-подполковник собирал разведданные о дислокации украинских подразделений у передовой, используя своих знакомых из числа военных. Кроме этого, он помогал куратору из ФСБ создавать новую агентурную сеть на границе Сумской области - среди действующих и бывших украинских военнослужащих", - отметили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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