СБУ заблокировала работу завода, планировавшего возобновить поставки для ВПК РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу завода в Днепре, который входит в санкционный список СНБО – на предприятии планировали возобновить поставки для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу завода в Днепре, который входит в санкционный список СНБО – на предприятии планировали возобновить поставки для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. Этот завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетных систем и подводных лодок, а также товары двойного назначения", - сказал Дехтяренко в видеосообщении.

По его словам, только за 2021 год на заводе было произведено 340 тонн этой продукции стоимостью более 450 млн грн.

"По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию России. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК", - подчеркнул он.

Спикер СБУ напомнил, что поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он попал под санкции СНБО.

"Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продлить его работу в ущерб государственной безопасности Украины. СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия", - подчеркнул Дехтяренко.