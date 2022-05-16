О нас
Аудио новости

СБУ заблокировала работу завода, планировавшего возобновить поставки для ВПК РФ

СБУ заблокировала работу завода, планировавшего возобновить поставки для ВПК РФ Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу завода в Днепре, который входит в санкционный список СНБО – на предприятии планировали возобновить поставки для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
В регионе
16 мая 2022 г. 17:30
СБУ заблокировала работу завода, планировавшего возобновить поставки для ВПК РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу завода в Днепре, который входит в санкционный список СНБО – на предприятии планировали возобновить поставки для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. Этот завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетных систем и подводных лодок, а также товары двойного назначения", - сказал Дехтяренко в видеосообщении.

По его словам, только за 2021 год на заводе было произведено 340 тонн этой продукции стоимостью более 450 млн грн.

"По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию России. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК", - подчеркнул он.

Спикер СБУ напомнил, что поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он попал под санкции СНБО.

"Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продлить его работу в ущерб государственной безопасности Украины. СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия", - подчеркнул Дехтяренко.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
9 мая 2022 г. 20:53
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi