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СБУ: В Одессе разоблачена группа спецслужбы РФ, готовившая захват власти

СБУ: В Одессе разоблачена группа спецслужбы РФ, готовившая захват власти Военная контрразведка Службы безопасности (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) Украины нейтрализовали оперативно-боевую группу военной разведки РФ в Одессе.
В регионе
23 сентября 2024 г. 12:59
СБУ: В Одессе разоблачена группа спецслужбы РФ, готовившая захват власти

Военная контрразведка Службы безопасности (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) Украины нейтрализовали оперативно-боевую группу военной разведки РФ в Одессе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении СБУ в соцсетях.

В нем сказано о том, что боевая группа Главного управления Генштаба РФ готовила силовой захват госучреждений в Одесской области. Изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.

Отмечается, что резидентом (старшим) агентурно-боевой группы был 49-летний житель временно оккупированного Крыма, который затем переехал в Одессу. В начале войны он начал формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций.

Отмечается, что в общей сложности группа завербовала более двух десятков человек. Все они находятся под следствием, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по статьям УК Украины: ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц), чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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