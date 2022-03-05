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Подозреваемый в госизмене член украинской делегации застрелен при задержании

Подозреваемый в госизмене член украинской делегации застрелен при задержании Член украинской переговорной делегации Денис Киреев убит Службой безопасности Украины 5 марта. СБУ подозревает, что он был российским шпионом
В регионе
5 марта 2022 г. 16:20
Подозреваемый в госизмене член украинской делегации застрелен при задержании

Член украинской переговорной делегации Денис Киреев убит при задержании Службой безопасности Украины 5 марта. СБУ подозревает, что он был российским шпионом.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает ряд СМИ и каналов Telegram, в частности, Dubinsky.pro. Официально информация еще не подтверждена.

По информации СМИ, у СБУ были доказательства государственной измены Киреева, в частности, телефонные разговоры.

В период с 2006 по 2008 гг. Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Затем он работал в австрийской компании GROUP SLAV AG Клюевых. С 2006 по 2012 года был членом Наблюдательного Совета Укрэксимбанка.

С 2010 по 2014 по квоте Клюевых занимал позицию первого заместителя председателя правления Ощадбанка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna parlamentinin deputatı casusluq ittihamı ilə saxlanılıb

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