СБУ предотвратила покушение на Порошенко

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку Донецкой области 22 октября.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило издание "Вести" со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

"Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы", - цитирует издание представителя СБУ.

Во время проведенной спецоперации у задержанных была изъята снайперская винтовка Steyr-Manlicher, пистолет Макарова, реактивные противотанковые гранаты, и ручные гранаты, отмечается в сообщении.

Порошенко 22 октября побывал в Авдеевке и провел там совещание с силовиками по вопросу текущей ситуации в Донбассе. Глава государства также встретился с военнослужащими и жителями города.