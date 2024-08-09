О нас

СМИ: Боевые действия в Курской области проходят в городе Суджа

СМИ: Боевые действия в Курской области проходят в городе Суджа В Курской области уже четвертые сутки идут боевые действия. Главным центром боев остается город Суджа, где находится газоизмерительная станция для транзита газа в Европу. Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ. Сообщается,
В регионе
9 августа 2024 г. 13:52
СМИ: Боевые действия в Курской области проходят в городе Суджа
В Курской области уже четвертые сутки идут боевые действия. Главным центром боев остается город Суджа, где находится газоизмерительная станция для транзита газа в Европу.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что уничтожено более десяти военных грузовиков с пехотой возле Рыльска в Курской области.
Российские СМИ указывают, что зона боев уже растянулась на 800 квадратных километров, и украинские силы зашли на 30 километров вглубь Курской области.

Украинское командование до сих пор не комментирует ситуацию в Курской области.

По данным же Минобороны РФ, в течение суток пресекались попытки рейдовых действий подразделений ВСУ вглубь российской территории на Курском направлении.

"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи", - сказано в сообщении.

13.35
Служба безопасности Украины (СБУ) сбила еще один вертолет с помощью FPV-беспилотника в Курской области.

Как передает Report, об этом сообщил "Укринформу" источник в СБУ.

"На днях СБУ уже подбила дроном еще один вертолет. Это уникальные операции. Продолжение следует", - сказал собеседник.

Кроме того, сообщается, что нанесен удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".

Между тем, Минобороны России сообщает о том, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области за сутки составили более 280 военных и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian Security Service strikes Russian helicopter with fpv-drone in Kursk

Другие новости из категории

Следующая Консультативная встреча глав государств ЦА состоится в Узбекистане
Следующая Консультативная встреча глав государств ЦА состоится в Узбекистане
9 августа 2024 г. 12:54
Президент Казахстана выступает за расширение торговли и сотрудничества в ЦА в сфере транспорта
Президент Казахстана выступает за расширение торговли и сотрудничества в ЦА в сфере транспорта
9 августа 2024 г. 12:17
Лидеры стран Центральной Азии прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече
ФотоЛидеры стран Центральной Азии прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече
9 августа 2024 г. 11:35
В Турции пассажирский автобус врезался в опору моста, 11 человек погибли
ФотоВ Турции пассажирский автобус врезался в опору моста, 11 человек погибли
9 августа 2024 г. 10:42
Брата и сыновей экс-президента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества
Брата и сыновей экс-президента Армении вызвали в прокуратуру по делу о конфискации имущества
9 августа 2024 г. 10:18
Президент Туркменистана прибыл в Астану
Президент Туркменистана прибыл в Астану
9 августа 2024 г. 10:08
Турецкая полиция изъяла большое количество боеприпасов
Турецкая полиция изъяла большое количество боеприпасов
9 августа 2024 г. 09:53
В РФ объявлена эвакуация в четырех населенных пунктах, ряд областей подвергся массированной атаке
В РФ объявлена эвакуация в четырех населенных пунктах, ряд областей подвергся массированной атаке
9 августа 2024 г. 06:28
WP: Cоветник Зеленского утверждает, что ВСУ взяли сотни пленных в Курской области РФ
WP: Cоветник Зеленского утверждает, что ВСУ взяли "сотни пленных" в Курской области РФ
9 августа 2024 г. 04:16
Дерипаска назвал войну в Украине безумной и призвал ее остановить
Дерипаска назвал войну в Украине "безумной" и призвал ее остановить
9 августа 2024 г. 02:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi