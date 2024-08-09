СМИ: Боевые действия в Курской области проходят в городе Суджа

В Курской области уже четвертые сутки идут боевые действия. Главным центром боев остается город Суджа, где находится газоизмерительная станция для транзита газа в Европу.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что уничтожено более десяти военных грузовиков с пехотой возле Рыльска в Курской области.

Российские СМИ указывают, что зона боев уже растянулась на 800 квадратных километров, и украинские силы зашли на 30 километров вглубь Курской области.

По данным же Минобороны РФ, в течение суток пресекались попытки рейдовых действий подразделений ВСУ вглубь российской территории на Курском направлении. " Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи", - сказано в сообщении.

Украинское командование до сих пор не комментирует ситуацию в Курской области.

Служба безопасности Украины (СБУ) сбила еще один вертолет с помощью FPV-беспилотника в Курской области.

Как передает Report, об этом сообщил "Укринформу" источник в СБУ.

"На днях СБУ уже подбила дроном еще один вертолет. Это уникальные операции. Продолжение следует", - сказал собеседник.

Кроме того, сообщается, что нанесен удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".

Между тем, Минобороны России сообщает о том, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области за сутки составили более 280 военных и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка.