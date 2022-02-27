СБУ обнародовала секретные документы российских войск

Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских войск, а также секретные пароли и шифры, которые использует противник.

Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских войск, а также секретные пароли и шифры, которые использует противник.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.

Среди документов также:

- боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

- схемы действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное;

- условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.

"Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все, кто останется в живых – обязательно будут наказаны", - говорится в заявлении СБУ.