СБУ атаковала Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это произошло в ночь на 17 марта.

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это произошло в ночь на 17 марта.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники Службы безопасности Украины.

Так, этой ночью СБУ совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами еще один российский НПЗ - Славянский.

"Уже можно говорить об успешном результате - зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и являлись основной целью", - отметил источник.

Собеседник добавляет, что СБУ продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала РФ и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.