О нас

СБУ атаковала Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ

СБУ атаковала Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это произошло в ночь на 17 марта.
В регионе
17 марта 2024 г. 13:32
СБУ атаковала Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это произошло в ночь на 17 марта.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники Службы безопасности Украины.

Так, этой ночью СБУ совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами еще один российский НПЗ - Славянский.

"Уже можно говорить об успешном результате - зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и являлись основной целью", - отметил источник.

Собеседник добавляет, что СБУ продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала РФ и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Slavyansk neftayırma zavoduna hücumu Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti təşkil edib

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
11 марта 2024 г. 19:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi