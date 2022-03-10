Сброшены шесть авиабомб на село в Харьковской области: погибли дети

В селе Слобожанское (Харьковской области) никогда не было никаких объектов военной инфраструктуры. Тем не менее российские оккупанты решили ударить по жилым районам поселка.

В селе Слобожанское (Харьковской области) никогда не было никаких объектов военной инфраструктуры. Тем не менее российские оккупанты решили ударить по жилым районам поселка.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Одна из шести выпущенных авиационных бомб упала на жилой двухэтажный дом по ул. Центральной, 10.

По разным данным, погибли от 5 д 7 человек, среди них - двое детей.

"Утром к месту происшествия прибыли спасатели 3-х ближайших Государственных пожарноспасательных частей ГСЧС. Они вручную и с помощью инженерной техники местных предприятий разбирали завалы до наступления сумерек. Из-под завалов им удалось достать тела погибшей женщины (возрастом 45-47 лет) и двухлетнего ребенка. Поисковые работы будут продолжаться. Информация о погибших уточняется", - говорят спасатели.

Напомним, с начала вторжения России в Украину погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей.