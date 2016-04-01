​Сбивший турецкую журналистку водитель такси отпущен на свободу

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Суд ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш признал водителя такси Арама Григоряна виновным в совершении наезда на турецкую журналистку и приговорил его к лишению свободы на 2 года.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, вместе с тем суд решил применить условное наказание с испытательным сроком в 1 год.

Согласно обвинительному заключению, около 05:30 часов 26 декабря 2014 года Арам Григорян на своей машине "Опель" совершил наезд на турецкую журналистку Гайе Джошар. Она скончалась 7 января, не приходя в сознание.