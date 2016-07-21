Сбежавшие из Турции в Грецию 8 мятежных военнослужащих приговорены к 2 месяцам тюрьмы - ВИДЕО

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ 8 мятежных военнослужащих, сбежавших в Грецию после попытки террористической организации FETÖ совершить военный переворот в Турции, приговорены к 2 месяцам тюрьмы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, они обвинялись в незаконном въезде в Грецию.

Отметим, что эти военнослужащие утром 16 июля на военном вертолете модели Sikorsky приземлились в аэропорту Дедеагач (Алексадруполис) Греции. Они попросили политического убежища у греческого правительства. Мятежники были доставлены в тюрьму Фереджик, после чего предстали перед судом Дедеагач по обвинению в незаконном въезде в Грецию. По требованию адвокатов суд отложен до 21 июля.