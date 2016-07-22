Сбежавшие из Турции в Грецию 8 мятежных военнослужащих доставлены в Афины

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ 8 мятежных военнослужащих, сбежавших в Грецию после попытки государственного переворота в Турции, доставлены в одну из тюрем Афин.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, причиной этого является угроза для их жизни.

Согласно информации, 26 июля будет рассмотрено требование мятежных военнослужащих о политическом убежище в Греции.

Отметим, что эти военнослужащие утром 16 июля на военном вертолете модели Sikorsky приземлились в аэропорту Дедеагач (Алексадруполис) Греции. Они попросили политического убежища у греческого правительства. 21 июля мятежники предстали перед судом Дедеагач. По обвинению в незаконном въезде в Грецию они были приговорены к 2 месяцам тюрьмы. После этого военнослужащих отправили в тюрьму Кавала. Двое из них являются майорами, четверо - капитанами, двое - прапорщиками. Турция требует у Греции экстрадиции мятежных военнослужащих.