Сбежавшего из Тбилисского зоопарка тигра ищут около Гори

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В центре села Реха в районе города Гори население обнаружило необычные, большие следы животного, после чего об этом была проинформирована служба по чрезвычайным ситуациям, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

На месте мобилизованы сотрудники местной службы спасения и представители правоохранительных органов.

Напомним, что к поискам пропавших животных подключилась группа, созданная из профессиональных охотников. Вместе с сотрудниками мэрии и МВД Грузии в течение ночи они проверили Черепашье озеро, территорию этнографического музея и улицу Сванидзе в Тбилиси, где, по словам нескольких граждан, прятался пропавший тигр. Пока следов хищника не обнаружено.