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    СБ Украины вызвала на допрос Жириновского

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Госдумы России, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает Report со ссылкой на RT.

    "Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский вызывается на 9:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ", - говорится в сообщении повестки.

    Как отмечается, политика ждут в ведомстве для предъявления обвинения и допроса в качестве подозреваемого.

    Напомним, 21 сентября суд в Киеве разрешил проведение специального досудебного расследования против Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы за поддержку сепаратистских режимов Луганской и Донецкой областей Украины.

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