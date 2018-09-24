СБ Украины вызвала на допрос Жириновского

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Госдумы России, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает Report со ссылкой на RT.

"Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский вызывается на 9:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ", - говорится в сообщении повестки.

Как отмечается, политика ждут в ведомстве для предъявления обвинения и допроса в качестве подозреваемого.

Напомним, 21 сентября суд в Киеве разрешил проведение специального досудебного расследования против Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы за поддержку сепаратистских режимов Луганской и Донецкой областей Украины.