СБ Украины предотвратили покушение на глав Минобороны и ГУР

Служба безопасности Украины предотвратила несколько покушений на глав Минобороны Алексея Резникова и Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

Служба безопасности Украины предотвратила несколько покушений на глав Минобороны Алексея Резникова и Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

Как передает Report об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что глава СБУ Василий Малюк остается одной из целей россиян для ликвидации.

Исполнителям покушений на Буданова и Резникова российские спецслужбы давали тестовое задание. Но СБУ сработала на опережение.

"Спецслужбы сымитировали выполненное задание, прислали противнику фотоотчет и получили за работу деньги. Русские поняли, что их "агенты" могут и умеют работать, а после этого отправили исполнителя для ликвидации Буданова и Резникова. Агента задержали в августе", - заявил Малюк.