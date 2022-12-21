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СБ Украины предотвратили покушение на глав Минобороны и ГУР

СБ Украины предотвратили покушение на глав Минобороны и ГУР Служба безопасности Украины предотвратила несколько покушений на глав Минобороны Алексея Резникова и Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.
В регионе
21 декабря 2022 г. 15:16
СБ Украины предотвратили покушение на глав Минобороны и ГУР

Служба безопасности Украины предотвратила несколько покушений на глав Минобороны Алексея Резникова и Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

Как передает Report об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что глава СБУ Василий Малюк остается одной из целей россиян для ликвидации.

Исполнителям покушений на Буданова и Резникова российские спецслужбы давали тестовое задание. Но СБУ сработала на опережение.

"Спецслужбы сымитировали выполненное задание, прислали противнику фотоотчет и получили за работу деньги. Русские поняли, что их "агенты" могут и умеют работать, а после этого отправили исполнителя для ликвидации Буданова и Резникова. Агента задержали в августе", - заявил Малюк.

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