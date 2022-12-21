СБ Украины предотвратили покушение на глав Минобороны и ГУР

Служба безопасности Украины предотвратила несколько покушений на глав Минобороны Алексея Резникова и Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.
Как передает Report об этом сообщает УНИАН.
Сообщается, что глава СБУ Василий Малюк остается одной из целей россиян для ликвидации.
Исполнителям покушений на Буданова и Резникова российские спецслужбы давали тестовое задание. Но СБУ сработала на опережение.
"Спецслужбы сымитировали выполненное задание, прислали противнику фотоотчет и получили за работу деньги. Русские поняли, что их "агенты" могут и умеют работать, а после этого отправили исполнителя для ликвидации Буданова и Резникова. Агента задержали в августе", - заявил Малюк.